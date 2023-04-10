В Башкирии в 2022 году родилось более 36 тыс. детей

В Башкирии в течение 2022 года родилось более 36 тыс. детей, более трети из них – 12,7 тыс. – были первенцами Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии в течение 2022 года родилось более 36 тыс. детей, более трети из них – 12,7 тыс. – были первенцами. Об этом 10 апреля сообщил Башстат.

– По очередности рождения у матерей появилось на свет 11,9 тыс. (33%) вторых детей, третьих – 7,9 тыс. (22%), четвертых – 2,3 тыс. (6%) и 1,3 тыс. пятых и более (4%), – передали в статистическом ведомстве.

Со ссылкой на перепись населения от 2021 года там добавили, что удельный вес многодетных домохозяйств в республике составил 12,5% от общего числа, имеющих малолетних детей.