При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб мужчина

фото: МЧС РБ

Сегодня вечером, 10 апреля, при пожаре в жилом доме в Кушнаренковском районе Башкирии погиб мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревожное сообщение о возгорании на улице Садовой в деревне Калтаево поступило в службу спасения в 17:42. На место происшествия были направлены восемь человек и 13 единиц техники.

– Произошёл пожар в кирпичном доме размером 8 на 10 метров, – передали в экстренном ведомстве. – В ходе тушения обнаружен погибший мужчина 1966 года рождения.

Пожар был локализован в 18:53. В причинах и обстоятельствах случившегося разбирается дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.