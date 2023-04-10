Под Уфой мужчина попытался угнать BMW и уснул в ней под музыку

фото: МВД РБ

В Уфимском районе Башкирии 27-летний житель города Кумертау попытался угнать BMW и уснул в ней под музыку. Об этом 10 апреля сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 36-летний владелец иномарки приехал в село Чесноковку из Уфы к своим родственникам. Легковушку он оставил на парковке недалеко от дома, но закрыть ее забыл. Накануне в Уфимский район прибыл и подозреваемый. Он вместе с друзьями распивал алкоголь. На следующий день компания собралась обратно на родину.

– По пути следования между приятелями возник конфликт, из-за чего 27-летнего горожанина высадили из автомобиля. Мужчина не отчаялся и направился в сторону парковки, чтобы найти машину для поездки, где и обнаружил открытую легковушку. Однако завести ее так и не смог. Не растерявшись, подозреваемый включил музыку и уснул, – передали в МВД.

Уснувшего в иномарке мужчину обнаружил ее хозяин, собравшийся возвращаться в город. Он вызвал сотрудников полиции, и те задержали горе-угонщика. Как выяснилось, последний ранее уже был неоднократно судим. Против него возбудили уголовное дело о покушении на угон. Его отпустили домой под подписку о невыезде.