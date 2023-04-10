В Уфе установили первую автобусную остановку с автоматической дверью и кондиционером

фото: ufacity.info

В Уфе в рамках подготовки к 450-летию города установили первую остановку общественного транспорта с автоматической раздвижной дверью и кондиционером. Она находится возле государственного концертного зала «Башкортостан». Об этом 10 апреля сообщила мэрия.

Остановочный павильон оснащен пандусом для маломобильных жителей, тепловой завесой, инфракрасным обогревателем и скамейками с подогревом. Там также есть камеры видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова и USB-порты для зарядки телефонов.

В администрации добавили, что обновленные остановки в ближайшее время появятся на улице Ленина возле «Уфа-арены», у гостиницы «Башкортостан», Молодежного театра и с обеих сторон возле банка «Уралсиб». Их уже монтируют.