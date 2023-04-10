В Уфе в ДТП с Skoda Superb пострадали пассажиры автобуса НефАЗ

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 10 апреля, в центре Уфы произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса. Подробности происшествия в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на перекрестке улиц Пушкина и Гоголя. Согласно предварительным данным, водитель Skoda Superb столкнулся с автобусом НефАЗ, который выполнял маршрут №39 «ТСК Пушкинский – ОК Сипайловский». Известно, что в момент происшествия в салоне автобуса находились десять пассажиров.

В результате случившегося два пассажира получили травмы НефАЗа, их доставили в медицинское учреждение.

– Подробности происшествия уточняются, – сообщил Севастьянов.