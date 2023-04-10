В Башкирии из-за пожара в квартире пострадала женщина и эвакуировали 13 человек

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 9 апреля, в башкирском городе Туймазы случился пожар в девятиэтажке. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Происшествие случилось на улице Островского, в квартире на шестом этаже жилого дома загорелся балкон. На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Из опасной зоны было эвакуировано трое детей и десять взрослых.

Общая площадь горение составила 12 квадратных метров. Огнем были повреждены два балкона на 6 и 7 этажах. Пожарным удалось ликвидировать горение.

В результате случившегося пострадала 72-летняя женщина, ее госпитализировали в Туймазинскую центральную больницу.

– Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, – сообщило МЧС.