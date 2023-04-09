Международный родительский форум в Уфе собрал 7 тысяч участников

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Два дня подряд, 8 и 9 апреля в Уфе проходил Международный родительский форум «Современное родительство». Участников приняли в уфимском конгресс-холле «Торатау».

По данным организаторов, в мероприятии приняли участие более двух тысяч родителей и их детей в очном формате, а еще пять тысяч человек в режиме онлайн. Перед родителями выступили 100 экспертов в различных сферах психологии, педагогики и других смежных дисциплин.

Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Минска выступили перед родителями с мастер-классами и лекциями о современных тенденциях и методиках в образовании и воспитании. Программу форума условно поделили на два дня: 8 апреля прошел «День родительского просвещения», а 9 апреля «День полезных дел для родителей и детей», передает ИА «Башинформ».