На реках Башкирии полностью сошел лед, в пяти районах остаются подтопленные дороги

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным МЧС по Башкирии на воскресенье, 9 апреля, остаются подтопленными несколько участков дорог в пяти районах республики.

Паводковая ситуация находится на контроле главного управления МЧС по Башкирии. Как пояснили в пресс-службе экстренного ведомства, за прошедшие сутки новых сообщений о подтоплении не поступало. На сегодняшний день остаются подтопленными 2 низководных моста, 2 участка дорог и одна ситуация разлива реки в Сибае.

Так, в Бижбулякском районе Башкирии произошел перелив моста на реке Дема на дороге между Дюсаново и поселком Набережный. В Миякинском районе перелив мост через Дему между деревнями Чураева и Менеузтамак. В Иглинском районе размыло участок дороги около Иглино по улице Гагарина, а в Уфе перелив грунтовой дороги в Демском районе, которая ведет в СНТ «Козарез» и «Альбатрос».

По данным МЧС река Туяляс вышла из берегов в районе гидротехнических сооружений около Сибая. Также в Баймакском районе республики размыло участок дороги между деревнями Комсомол и Урал.

По данным Башгидрометцентра, на сегодняшний день в республике на всех реках полностью сошел лед.