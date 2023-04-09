В Башкирии в 2023 году благоустроят 206 дворов по всей республике

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях заявил, что считает проект «Башкирские дворики» лучшим по линии ЖКХ.

По словам руководителя региона, в 2023 году коммунальщики будут благоустраивать дворы, где «годами ничего не происходило». Всего по планам властей в этом году благоустроить 206 дворов по всей республике. Из них 57 дворов – в Уфе.

Как подчеркнул Хабиров, на сегодняшний день коммунальщики уже приступили к работе по благоустройству дворов. Он выложил в своих социальных сетях фотографии дворов в Черниковке, которые ждет благоустройство.

Благоустройство дворов многоэтажных домов в рамках программы «Башкирские дворики» началось с весны 2019 года.