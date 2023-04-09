Жителей Уфы приглашают стать волонтерами Победы

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 9 апреля, уфимская мэрия опубликовала на своем официальном сайте объявление о наборе волонтеров для участия в шествии «Бессмертного полка» на день Победы.

Согласно заявлению городской администрации, набор волонтеров объявили в Ассоциации волонтеров Уфы. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте по ссылке до 23 апреля. Также желающим нужно подать заявку на получение верифицированных волонтерских часов. Условие, по которому можно стать волонтером Победы только одно: кандидаты должны быть старше 16 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Уфе уже начались первые репетиции парада, который по традиции состоится в день Победы 9 мая.