В Башкирии в сельской местности хотят построить социальные объекты на 1,3 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства РБ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале сообщил, что власти планируют построить в сельской местности 69 социальных объектов. На эти цели будет потрачено 1,3 млрд рублей.

По словам Назарова, речь идет о программе комплексного развития сельских территорий. Председатель башкирского Кабмина уже анонсировал, что в рамках этой программы к новому учебному году будут сданы три сельские школы. Образовательные учреждения появятся в селе Раевский на 375 мест, в Акъяре на 550 мест с интернатом на 140 мест и в Чекмагушевском районе на 198 мест.

- В этом году региону выделено более 700 млн рублей на проведение основных мероприятий – на развитие транспортной инфраструктуры, строительство жилья и социальных объектов. А это значит, что преображение сельских районов будет продолжено, - заявил Андрей Назаров.