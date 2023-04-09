В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются сильные ночные заморозки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным метеорологов Башгидрометцентра в ближайшие дни в республике ожидаются сильные ночные заморозки.

Так, днем 9 апреля в Башкирии прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха днем оставит +10, +15 градусов Цельсия. А уже в ночь на понедельник, 10 апреля, похолодает до 0, - 5 градусов Цельсия, местами до -11 . Днем воздух прогреется до +9, +14 .

Ветер в воскресенье ожидается северо-западный умеренный, в понедельник – северный умеренный.

Во вторник, 11 апреля, также осадков не прогнозируется, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью 0, -5, местами также до -11 градусов Цельсия. Днем вновь потеплеет до +9, +14 градусов Цельсия.