В Уфе окровавленный мужчина пытался скрыться в маршрутке от охранников

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В Кировском районе Уфы окровавленный мужчина пытался скрыться в маршрутке от охранников магазина. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился на остановке «Институт профзаболеваний». Неизвестный в попытке убежать от преследовавшего его охранника ворвался в уже тронувшуюся маршрутку. Мужчина напугал пассажиров уже одним своим видом, поскольку был измазан кровью. Он упрашивал водителя уехать, однако охранники его все же настигли и силой выволокли из транспорта.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что окровавленный мужчина повредил имущество в магазине, и потому сотрудники частного охранного предприятия и пустились за ним в погоню, а затем и задержали. После произошедшего гражданина доставили отделение полиции, где на него составили административный материал.