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НовостиОбщество7 апреля 2023 17:30

Хабиров предложил платить воспитателям детсадов по 500 тыс. рублей

Свою идею глава Башкирии высказал на очередном форуме «Взлетай!»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил вручать воспитателям детских садов по полмиллиона рублей. Об этом руководитель республики рассказал в своей публикации в социальных сетях, посвященной итогам ежегодного форума «Взлетай!».

Мероприятие посвящено вопросам развития региональной системы образования, в его рамках глава встретился с педагогическим сообществом Башкирии. В своем посте Хабиров поведал, что в этом году было увеличено 25 до 150 число грантов для молодых сельских учителей, а также до 100 количество премий для учителей государственных и родных языков.

Кроме того, были учреждены премии победителям и лауреатам конкурсов «Педагог года дошкольной образовательной организации» и «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке». Два победителя получат по 50 тысяч рублей, восемь лауреатов – по 30 тысяч.

– Предлагаю ежегодно вручать 50 грантов по 500 тысяч рублей для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, – заявил Радий Хабиров.