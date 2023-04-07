В СВО погиб житель Башкирии Ильсур Якупов

Фото: vk.com/glava_belokatai

В ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных республик и Украины погиб житель Белокатайского района Башкирии Ильсур Якупов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Масхут Минигалин.

Ильсура Ильясовича вспоминают как доброго, отзывчивого, трудолюбивого и ответственного человека, а также как хорошего сына, брата, верного друга и товарища. Таким, по словам Масхута Минигалина, он останется в памяти родных и близких.

– Понимаю, что никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой потери близкого человека. От имени жителей Белокатайского района выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильсура, – написал в своей публикации руководитель администрации муниципалитета.

О том, когда и где состоится церемония прощания с погибшим, станет известно позже.