Башкирия поддержала законопроект об особом статусе защитников Донбасса с 2014 года

Парламент Башкирии поддержал федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий защитникам Донбасса с 2014 года

Парламент Башкирии поддержал федеральный законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий защитникам Донбасса с 2014 года. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, инициатива предлагает присвоить статус ветерана гражданам, которые участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской народной республик в составе их вооруженных сил в период с 12 мая 2014 года. Сейчас соответствующий статус присваивается только тем бойцам Донбасса, кто участвовал в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.

По словам парламентария, признание ветеранами защитников Донбасса – это вопрос социальной справедливости. Он добавил, что таким образом «государство берет на себя ответственность за граждан, которые, рискуя жизнью и здоровьем, защищают Отечество».