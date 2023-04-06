В Уфе разыскивают водителя, сбившего 6-летнюю девочку

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе разыскивают водителя, задавившего во дворе ребенка. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент случился вчера вечером, 5 апреля, во дворе напротив дома №2/1 на улице Малая Лесозаводская. Водитель неустановленного автомобиля наехал шестилетнюю девочку, а затем скрылся с места аварии. Малышка получила травмы, ей потребовалась помощь медиков, после оказания которой ее отпустили.

Сотрудники дорожной полиции призывают всех, кто стал очевидцем произошедшего ЧП или же обладает какой-либо информацией, оказать помощь в установлении всех обстоятельств случившегося, обратившись по телефонным номерам 237-02-02 и 8 (987) 47-38-111.