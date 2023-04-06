В Башкирии, играя на перемене, умер 14-летний школьник

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 6 апреля, в башкирском городе Октябрьский на перемене в школе умер 14-летний мальчик. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Экстренной службе поступило сообщение о том, что подросток потерял сознание. Специалисты скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия в течение восьми минут. Бригада медиков попыталась реанимировать мальчика, но, к сожалению, все было тщетно, и врачи констатировали смерть школьника.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу республиканского Следственного комитета. Представители ведомства заявили, что информация по произошедшему уточняется.