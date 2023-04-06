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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:16

Самолет из Уфы не смог сесть в Новом Уренгое с первого раза из-за технической неполадки

на воздушном судне возникли проблемы с закрылками
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прилетевший из Уфы в Новый Уренгой самолет не смог приземлиться в местном аэропорту с первого раза из-за технической неполадки

Прилетевший из Уфы в Новый Уренгой самолет не смог приземлиться в местном аэропорту с первого раза из-за технической неполадки

Фото: Иван ВИСЛОВ

Прилетевший из Уфы в Новый Уренгой самолет не смог приземлиться в местном аэропорту с первого раза из-за технической неполадки. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел утром 5 апреля. Готовящемуся к посадке пассажирскому «Боингу» пришлось уйти на второй круг с удаления в три километра из-за проблемы с закрылками. Спустя 20 минут после сообщения о неполадке самолет благополучно приземлился.

Напомним, на днях самолет рейса Минеральные воды-Уфа не смог выйти на рейс из-за отказавшего голосового магнитофона.