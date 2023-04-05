В Башкирии дополнительно газифицируют еще 18 населенных пунктов в девяти районах

фото: vk.com // Радий Хабиров

Строительство 15 межпоселковых газопроводов было дополнительно включено в программу газификации Башкирии. Это позволит провести газ в 18 населенных пунктов в девяти районах: Караидельском, Баймакском, Абзелиловском, Янаульском, Аскинском, Иглинском, Ишимбайском, Татышлинском и Кармаскалинском районах. Об этом в своих соцсетях 5 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, по программе газификации, рассчитанной до 2025 года, в регионе построят более 1 тыс. км межпоселковых газопроводов. За счет этого газ получит 181 населенный пункт в 33 районах. Подключиться к голубому топливу смогут 26 тыс. домов.