В 2023 году в Уфе построят новый торговый центр

фото: vk.com // Альберт Маликов

В текущем году на севере Уфы, в Черниковке, построят новый торговый центр. Комплекс появится на месте бывшего центра «АвтоВАЗ» по улице Вологодской, 60. Его назовут «ДЕПО» – по первым буквам слова «Детство», «Еда», «Покупки», «Обучение». Как в своих соцсетях 5 апреля пояснил глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов, в наименовании заложена концепция проекта.

– Новый торговый центр примет у себя супермаркет, МФЦ [многофункциональный центр] «Мои документы», детский центр развлечений и обучения, магазины и услуги, отделения банков, сервисы доставки, спортивные студии и коворкинг, – рассказал чиновник.

Он добавил, что общая площадь торгового центра составит 12 тыс. квадратных метров.