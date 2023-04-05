В Башкирии охранник случайно убил посетителя автозаправки

В башкирском городе Нефтекамске будут судить бывшего охранника частной организации, который случайно убил посетителя автозаправки Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Нефтекамске будут судить бывшего охранника частной организации, который случайно убил посетителя автозаправки. Против него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия, которое привело к тяжким последствиям. Об этом 5 апреля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе прошлого года обвиняемый находился на дежурстве в составе группы быстрого реагирования. По сигналу тревожной кнопки он приехал на автозаправочную станцию. Как выяснилось, в одном из помещений АЗС долгое время находился посетитель. Охранник попытался вывести его из здания и ударил кулаком в челюсть. Тот ударился головой о стену и упал на пол.

– От полученных телесных повреждений мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице, – передали в надзорном ведомстве.

Бывший охранник частично признал вину в преступлении. Дело против него направлено в Нефтекамский городской суд.