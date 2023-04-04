В Башкирии у перевозчиков-нелегалов изъяли 15 автобусов

Фото: телеграм-канал министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова

В Башкирии за 2023 год у перевозчиков-нелегалов изъяли 15 автобусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

По словам чиновника, с начала текущего года в республике Минтрансом совместно с ГИБДД и другими надзорными ведомствами было проведено 46 рейдов по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. Было оформлено 29 актов нелегалов за нарушения условий выдачи свидетельств на выполнение перевозок и вынесено 22 предостережения. За последние два дня представители власти Задержали и поместили на штрафстоянку четыре автомобиля.

– Именно такие перевозчики, зачастую становятся участниками ДТП. В числе нарушений: и несанкционированные стоянки транспортных средств, и превышение скорости, и нарушение правил дорожного движения, – пояснил Клебанов в своей публикации.