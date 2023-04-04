В Уфе за нарушение норм СанПин на 30 суток приостановили работу пекарни «Лисичкин хлеб»

фото: УФССП по РБ
В Уфе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на 30 суток приостановили работу пекарни «Лисичкин хлеб», которая располагается в доме на проспекте Октября, 124. Об этом сообщили в башкирском управлении Федеральной службы судебных приставов и региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомств, жители дома, где находится кафе, пожаловались на здоровье и ухудшение жилищных условий. Внеплановая проверка выявила нарушение СанПин – загрузка непродовольственного сырья и пищевых продуктов в пекарне происходила со стороны двора, где расположены входы в жилые помещения.
На предпринимателя, ответственного за кафе, завели административное дело. По итогам его рассмотрения суд приостановил работу пекарни на месяц. Приставы опечатали и опломбировали торговую точку.