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НовостиОбщество4 апреля 2023 9:13

В Уфе за нарушение норм СанПин на 30 суток приостановили работу пекарни «Лисичкин хлеб»

Приставы опечатали кафе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УФССП по РБ

фото: УФССП по РБ

В Уфе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на 30 суток приостановили работу пекарни «Лисичкин хлеб», которая располагается в доме на проспекте Октября, 124. Об этом сообщили в башкирском управлении Федеральной службы судебных приставов и региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомств, жители дома, где находится кафе, пожаловались на здоровье и ухудшение жилищных условий. Внеплановая проверка выявила нарушение СанПин – загрузка непродовольственного сырья и пищевых продуктов в пекарне происходила со стороны двора, где расположены входы в жилые помещения.

На предпринимателя, ответственного за кафе, завели административное дело. По итогам его рассмотрения суд приостановил работу пекарни на месяц. Приставы опечатали и опломбировали торговую точку.