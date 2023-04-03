В Уфе сотрудника полиции обнаружили мертвым на рабочем месте

В Уфе 37-летний полицейский скончался на рабочем месте – в третьем участковом пункте Демского района

В Уфе 37-летний полицейский скончался на рабочем месте – в третьем участковом пункте Демского района. Покойный был ветераном боевых действий, а также имел награды и знаки отличия. У него остались супруга и двое детей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Пресс-служба МВД Башкирии подтвердила «КП-Уфа» гибель сотрудника. Его тело было обнаружено вчера вечером, 2 апреля. Сейчас для установления всех обстоятельств случившегося проводится служебная проверка. В ведомстве добавили, что погибший был участником «бытового конфликта».