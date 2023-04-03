Зачастую пенсионеры передают свои проездные другим людям Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии ограничили ежемесячное число поездок по единому социальному проездному билету. Если ранее это количество было неограниченным, то теперь по новым правилам пенсионерам и другим льготным категориям граждан в месяц полагается не более 90 поездок. Причем стоимость оплаты не изменилась и так же составляет 600 рублей в месяц. Как объяснили в ЦУРе, такое решение было связано с результатами последнего мониторинга, который выявил, что некоторые льготники умудряются ежемесячно совершать по 400-500 поездок.

— Это маловероятно и говорит о том, что, скорее всего, проездной билет передавался другим лицам, - отметила Елена Прочаковкая.

Также в ЦУРе напомнили, что порядок оплаты по карте «Алга» остается прежним и составляет 28 рублей при проезде в автобусах «Башавтотранса».