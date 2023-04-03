В Уфе вынесли приговор мужчине, который четырьмя способами пытался убить знакомую

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который четырьмя разными способами пытался убить свою знакомую

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который четырьмя разными способами пытался убить свою знакомую. Он травил, душил резал и надеялся сжечь потерпевшую, но у него так ничего и не вышло. Мужчину судили по уголовному делу о покушении на убийство с особой жестокостью, умышленном уничтожении чужого имущества и грабеже. Об этом 3 апреля сообщила башкирская прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Пьяный фигурант во время конфликта с подругой заставил ее выпить 20 таблеток, а потом стал душить. Женщина смогла оказать сопротивление и спрятаться в ванной. Злоумышленник в свою очередь облил ведущую туда дверь воспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Кроме того, он нанес потерпевшей несколько ударов ножами по различным частям тела. Ее здоровью был причинен тяжкий вред. Тогда же мужчина встретил другую свою знакомую и под предлогом позвонить забрал у нее мобильный телефон.

Подсудимый частично признал вину в преступлениях. Его приговорили к восьми с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей с него взыскали 250 тыс. рублей.