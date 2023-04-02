В башкирском Нефтекамске открылся «Центр поддержки участников СВО и членов их семей»

фото: vk.com // Эльдар Валидов

Сегодня, 2 апреля, в башкирском городе Нефтекамске открылся «Центр поддержки участников СВО и членов их семей». Его разместили в помещении Совета ветеранов по улице Ленина, 7. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Эльдар Валидов.

По словам чиновника, в центре работают специалисты всего социального блока. Они будут оказывать контрактникам, добровольцам, мобилизованным и их семьям различные услуги: юридические и психологические консультации, вопросы отправки гуманитарной помощи и другие. Телефон для справок: 8(917)740-29-05.