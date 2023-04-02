В двух районах Башкирии продлили ограничение движения из-за подъема паводковых вод

В двух районах Башкирии продлили ограничение движения для всех видов транспорта из-за подъема уровня паводковых вод

В двух районах Башкирии продлили ограничение движения для всех видов транспорта из-за подъема уровня паводковых вод. Об этом 2 апреля сообщил Минтранс.

Проезд машин закрыт на следующих участках:

– Южном обходе села Иглино с 4,4 по 4,55 километр до 18:00 5 апреля (объехать его можно по трассе Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка;

– подъезде к деревне Набережный в Бижбулякском районе на 1,9 километре до 18:00 10 апреля (объезд возможен через села Аитово и Боголюбовка).

Схема перекрытия // фото: Минтранс РБ

В ведомстве добавили, что на закрытых участках дорог ведется дежурство дорожных служб, и призвали быть внимательными и осторожными.