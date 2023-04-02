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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 6:47

В Башкирии пьяный водитель Chevrolet Niva насмерть сбил женщину

После наезда на пешехода он скрылся, полицейские его нашли
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Кугарчинском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил женщину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло ближе к ночи 1 апреля в селе Юмагузино. На улице Прибельской 52-летний местный житель за рулем Chevrolet Niva совершил наезд на 53-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Сотрудники дорожной полиции во время розыска нашли и задержали водителя. Как выяснилось, он был пьян: освидетельствование показало 1.255 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.