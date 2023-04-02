В Уфе установили 117 уличных светильников

фото: vk.com // Михаил Замурагин

В Калининском районе Уфы на семи улицах населенных пунктов Елкибаево, Карпово и Фёдоровка установили 117 новых светильников. Об этом 1 апреля сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Работу на этом не останавливаем. Идём по плану. Уличное освещение остаётся одним из актуальных вопросов отдалённых районов, – написал сити-менеджер.

Глава Калининского района Михаил Замурагин добавил, что с 2020 года на подведомственной ему территории было установлено более 400 светоточек. По его словам, во время встреч с жителями были определены другие улицы, где будет проводиться освещение.