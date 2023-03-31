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НовостиОбщество31 марта 2023 16:04

31 марта в лесах Башкирии начался пожароопасный сезон

Это связно со сходом снега и выявлением термических точек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
31 марта в лесах Башкирии начался пожароопасный сезон

31 марта в лесах Башкирии начался пожароопасный сезон

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 31 марта, в лесах Башкирии начался пожароопасный сезон. Как пояснили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, это связно со сходом снега, установлением первого и второго классов пожароопасности и выявлением термических точек.

В экстренном ведомстве напомнили, что при посещении лесов запрещается использовать открытый огонь, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный горючим материал, бутылки и осколки стекла, а также выжигать траву и разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев и на участках поврежденного леса.

Напомним, в минувшую среду, 29 марта, на поле в Башкирии произошел пожар площадью в два гектара.