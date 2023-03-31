ГИТ Башкирии приступила к расследованию смертельного ДТП с участием скорой помощи

фото: МЧС РБ

Гострудинспекция Башкирии приступила к расследованию смертельного ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло утром 30 марта в Стерлитамакском районе. В аварии травмы получили два работника Раевской центральной районной больницы. Об этом сообщил пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на 33-м километре дороги Стерлитамак-Раевка. По данным дорожной полиции, 69-летний житель Аургазинского района за рулем Ford Fiesta не уступил дорогу «скорой» и врезался в нее. Машина экстренной службы в этот момент везла пациента для оперативного лечения в стерлитамакскую больницу №2. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия. 46-летний шофер скорой помощи, 61-летняя фельдшер и 51-летний пациент получили травмы.