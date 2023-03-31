В Башкирии ветераны Великой Отечественной войны получат в апреле 10 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей вместе с апрельской пенсией. Об этом в эфире программы «Салям» на телеканале БСТ заявил глава регионального отделения Социального фонда России Фаниль Вахитов.

Для получения выплаты не требуется писать заявление. Она будет доставлена вместе с ежемесячной пенсией тем же способом, какой был выбран ветеранами. Ее либо принесут домой, либо перечислят на банковскую карту. В текущем году выплаты положены 182 ветеранам и 63 инвалидам ВОВ из республики.

Фаниль Вахитиов также поведал, что уже с завтрашнего дня, 1 апреля, в Башкирии будут на 3,3% проиндексированы социальные пенсии.