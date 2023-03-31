В Башкирии из-за пожара в жилом доме пострадал 36-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 31 марта, в Белебеевском районе произошел пожар в многоквартирном доме. Деталями произошедшего поделилась пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в поселке Приютово на кухне в однокомнатной квартире в МКД на бульваре Мира. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарными из опасной зоны было эвакуировано 15 человек. Горение удалось оперативно ликвидировать. К тушению было привлечено 14 человек и семь единиц техники.

В результате случившегося пострадал 36-летний мужчина, его с ожогами доставили в больницу города Белебей. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС.