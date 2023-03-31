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В Уфе с 1 по 30 апреля ограничат движение для грузовиков. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничительные меры, как утверждают чиновники, призваны защитить дороги от повреждений. Контролировать их соблюдение будут передвижные пункты весового контроля и патрули ГИБДД. За нарушение запрета автомобили будут перемещать на штрафные стоянки, а на должностных и юрлиц будут выписывать штрафы до полумиллиона рублей.

– При необходимости проехать на фуре с грузом, который превышает разрешенную массу, придется заплатить. Эти средства будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования, – отметило транспортное ведомство.