В Уфе при пожаре в квартире сотрудники МЧС спасли 8-летнего ребенка и мужчину

фото: МЧС РБ
Сегодня, 30 марта, в Уфе при пожаре в квартире по улице Ферина сотрудники МЧС спасли 8-летнего ребенка и 65-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.
Возгорание площадью в полтора квадратных метра возникло в коридоре однокомнатной квартиры на четвертом этаже жилого дома. На место происшествия были направлены пожарные и другие службы.
фото: МЧС РБ
– Спасенные переданы бригаде скорой медицинской помощи с ожогами разной степени тяжести. Также из дома было эвакуировано 15 человек, – передали в МЧС.
В причинах пожара разбирается дознаватель.