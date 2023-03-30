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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:31

В Уфе при пожаре в квартире сотрудники МЧС спасли 8-летнего ребенка и мужчину

Пострадавшие получили ожоги
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 30 марта, в Уфе при пожаре в квартире по улице Ферина сотрудники МЧС спасли 8-летнего ребенка и 65-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

Возгорание площадью в полтора квадратных метра возникло в коридоре однокомнатной квартиры на четвертом этаже жилого дома. На место происшествия были направлены пожарные и другие службы.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– Спасенные переданы бригаде скорой медицинской помощи с ожогами разной степени тяжести. Также из дома было эвакуировано 15 человек, – передали в МЧС.

В причинах пожара разбирается дознаватель.