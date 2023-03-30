ФНС назвала самые дорогие иномарки, которые арестовали в Уфе за долги по налогам

ФНС РБ

Среди самых дорогих иномарок, арестованных в Уфе в 2023 году у должников по транспортному налогу, оказались Volkswagen Touareg, Toyota Hilux, Infiniti QX80, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento. Об этом со ссылкой на региональное управление Федеральной налоговой службы 30 марта сообщил «Башинформ».

По данным ведомства, совокупная задолженности владельцев изъятых машин превысила 2 млн рублей. Их автомобилям дадут оценку и продадут в счет погашения долгов.

Всего с начала 2023 году у должников по налогам было изъято почти 1,5 тыс. объектов имущества на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее в ФНС рассказали, что в ходе «долговых» рейдов налоговых органов со службой судебных приставов в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае пришлось расстаться с собственным авто владельцам BMW Х5, Audi А4, Chevrolet GMT900, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX. Автомобилисты задолжали совокупно более 2,3 млн. рублей.