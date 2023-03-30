В квартирах жителей Уфы из-за испытаний теплосетей повысится температура

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В квартирах жителей Уфы из-за испытаний тепловых сетей повысится температура. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфимские инженерные сети».

Такие испытания, как утверждают специалисты, необходимо проводить раз в пять лет, в конце отопительного сезона, для того, чтобы выявить дефекты сетей. Дополнительная тепловая энергия, которая поступит в дома, не будет выставляться жителям! Работы будут проводиться за счет предприятия, то есть, испытания не приведут к повышению платы за отопление.

– Как будет происходить расчет? При отсутствии общедомового прибора учета – исходя из норматива потребления коммунальной услуги, установленного Госкомитетом РБ по тарифам. При наличии ОДПУ день испытаний будет вычитаться из общих показаний ОДПУ за месяц (часы, Гкал). А к расчету будет принято среднее значение потребления за предыдущие трое суток до начала проведения испытаний, – пояснили «Уфимские инженерные сети».

Это весной испытания пройдут в Кировском, Демском и Советском районах Уфы. Конкретные адреса опубликованы на сайте МУП УИС.