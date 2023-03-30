В Башкирии осудят мужчину, который обставил убийство женщины как суицид

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В Верховном Суде Башкирии рассмотрят дело мужчины, который убил свою 34-летнюю знакомую Гульнару Бадертдинову. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Преступление случилось в Янаульском районе. Согласно версии следствия, 31-летний обвиняемый получил от своей знакомой 100 тысяч рублей за оказания помощи в сдаче экзамена на получение водительских прав. Позже она, угрожая обратиться в полицию, потребовала вернуть деньги, так как тот не смог выполнить просьбу. В мае минувшего года мужчина отдал ей 70 тысяч рублей, а затем под предлогом возврата оставшихся 30 тысяч привез ее на своем автомобиле на безлюдную территорию, где задушил и забрал все средства. Чтобы скрыть следы преступления, он инсценировал самоубийство и разбил мобильный своей жертвы.

Убитая числилась пропавшей, затем ее мать обратилась в полицию. Труп женщины обнаружили через неделю под мостом.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Он свою вину не признал. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.