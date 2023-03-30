В Башкирии в ДТП разбился пьяный водитель Lada Granta

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 29 марта, в Буздякском районе разбился водитель отечественного автомобиля. Подробности рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Инцидент случился на втором километре дороги Новотавларово-Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. 54-летний местный житель за рулем Lada Granta вылетел в кювет. В результате произошедшего мужчина получил серьезные травмы. Результат медицинского освидетельствования показал 0,552 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

По факту происшествия в настоящее время ведется разбирательство.