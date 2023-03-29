На поле в Башкирии возник пожар площадью 2 гектара

фото: МЧС РБ

На поле в Кушнаренковском районе Башкирии возник пожар площадью в два гектара: возле поворота в сторону озера Ильмурзино загорелась сухая трава. Тревожный вызов в службу спасения поступил в седьмом часу вечера 29 марта. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор от администрации Старотукмаклинского сельсовета, а также неравнодушные граждане, – передали в экстренном ведомстве. – Угрозы распространения [пожара] нет. Погибших и пострадавших – нет. Пожар локализован, тушение продолжается.

фото: МЧС РБ

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, – в этом разбирается дознаватель МЧС. Ведомство призвало жителей осторожно обращаться с огнем и не бросать непотушенные сигареты.