фото: vk.com // Радий Хабиров

Жители Уфы пожаловались на давку в маршрутных автобусах №30 по утра. Обращение на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях оставила Екатерина Меньшенина.

– Свободные места только на крыше автобуса. Проблемы с транспортом в Затоне, наверное, не решатся никогда, – написала девушка. К публикации она прикрепила фотографию, на которой видно, как некоторым пассажирам приходится стоять буквально на краю дверного проема.

Недовольство горожанки поддержала Евгения Воробьева. Она отметила, что уже переполненный автобус подъезжает к остановке Михайловский поворот, которая является лишь четвертой на рейсе.

– Кондуктор на данном маршруте в большинстве случае отсутствует и невозможно добраться до водителя, чтобы оплатить проезд, – отметила уфимка.

В Минтрансе Башкирии пояснили, что кондуктора есть не во всех автобусах – они работают преимущественно на междугородних направлениях из-за сложной тарифной сетки, ориентироваться в которой водителю, сидя за рулем, сложно. По данным ведомства, расписание маршрута №30 соответствует кретериям пассажиропотока и рентабельности. Сейчас этот рейс в будние дни обслуживают 15 автобусов (два средних и 13 больших), а в выходные – восемь. Тем не менее Минтранс пообещал уточнить ситуацию с 30-м маршрутом.