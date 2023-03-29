Житель Уфы на улице зарезал знакомого, потому что тот потерял его документы

фото: прокуратура РБ

29 марта Советский районный суд Уфы рассматривал уголовное дело об убийстве против местного жителя. Обвиняемый зарезал знакомого, потому что тот потерял его документы. Во время прений прокурор Башкирии Игорь Пантюшин предложил приговорить фигуранта к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Днем в декабре 2022 года 61-летний мужчина на улице Ленина встретил своего давнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь из-за утери последним его документов, – озвучили в прокуратуре версию следствия. – Вспомнив обиду, обвиняемый вытащил из кармана нож и нанес приятелю один удар в область сердца, от которого потерпевший скончался на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что оглашение приговора обвиняемому назначено на четверг, 30 марта.