Из колонии в Оренбуржье сбежал уроженец Башкирии Ильшат Курбанаев

фото: ФСИН Оренбургской области

25 марта из колонии-поселения в оренбургском городе Новотроицке сбежал осуждённый за кражу уроженец Кугарчинского района Башкирии Ильшат Курбанаев. Об этом спустя три дня сообщила областная ФСИН.

Сейчас 51-летнего беглеца ищут правоохранительные органы. Приметы Курбанаева: рост – 180 см, среднее телосложение, карие глаза, прямые седые и короткие волосы. ФСИН Оренбургской области просит откликнуться всех, кто располагает информацией о том, где сейчас находится осужденный. Звонить можно по телефону дежурной части ведомства: 8 (3532) 98-34-00, 98-33-11.

Во ФСИН добавили, что в колониях-поселениях заключенные содержатся без охраны, свободно передвигаются в учреждение, могут носить гражданскую одежду и носить при себе деньги.