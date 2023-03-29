Спикер Курултая Башкирии возмутился малым числом желающих принять участие в СВО

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Председатель Государственного Собрания Башкирии на сегодняшнем 52-ом заседании Курултая республики возмутился малым числом желающих принять участие в специальной военной операции.

– Надо каждому понимать, что специальная военная операция — это не что-то такое отдаленное, параллельное, не затрагивающее нас. Она проходит через каждого из нас. Идет реальное военное противостояние России со всем блоком НАТО. Непросто все нам дается. Я вот вспоминаю свою молодость, мое поколение. У нас бы очереди сейчас стояли в военкоматы – просились бы идти на передовую. К сожалению, вот не знаю, какой-то инфантилизм. Как объяснить? До людей, до сердец мы еще не достучались. Или потеряны наши патриотические традиции. Надо помнить, что это наша страна, мы все являемся гражданами ее, и есть статья 59-я, которая устанавливает обязанность каждого гражданина защищать Отечество. У нас нет другой страны, и нам нужно обязательно достичь тех целей, которые были поставлены указом президента о специальной военной операции, – считает спикер регионального парламента.