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НовостиОбщество29 марта 2023 9:14

Хабиров рассказал, как Башкирия поддержит оборонно-промышленный комплекс России

Глава республики заявил о необходимости оказания содействия предприятиям данной отрасли
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 29 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на 52 заседании регионального Государственного Собрания рассказал, как республика поддержит оборонно-промышленный комплекс России.

По словам руководителя региона, у предприятий данной отрасли есть серьезные заказы по обеспечению армии всем необходимым.

– И мы должны оказывать этим предприятиям полное содействие, прежде всего в трудовых ресурсах, – подчеркнул глава.

Напомним, на сегодняшнем заседании в региональном парламенте Радий Хабиров также отчитался о главных достижениях Башкирии в 2022 году, а еще поведал, как будет оценивать работу чиновников республики.