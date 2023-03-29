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НовостиОбщество29 марта 2023 8:42

Хабиров будет оценивать чиновников Башкирии по тому, как те решают связанные с СВО вопросы

Сегодня глава республики выступил в Курултае
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 29 марта, на 52 заседании Государственного собрания Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, как будет оценивать чиновников республики.

В своем выступлении руководитель Башкирии отметил, что самой важной для власти Башкирии остается решение задач специальной военной операции, поддержка ее участников и членов их семей.

– Около тысячи из них [мобилизованных в зону СВЛ] через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. Мы, конечно, должны поддержать их. Продолжим поддержку наших ребят на передовой, семей участников СВО, особенно наших павших, – заявил Хабиров.

Глава Башкирии пождчеркнул, что работу членов правительства, глав администраций и депутатов он будет оценивать по тому, насколько эффективно они решаете задачи, связанные со спецоперацией.