Премьер-министр Башкирии рассказал о судьбе Госцирка в Уфе

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на 52 заседании регионального Государственного Собрания объяснил, почему в Уфе не ремонтируют Госцирк.

В своем отчет глава правительства поведал, что Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури, Русский драматический театр и Татарский театр «Нур» получат по 10 миллионов рублей на реализацию проектов. Однако какого-либо финансирования единственному в республике цирку предоставлено не будет.

По словам Назарова, объект находится в ведении федеральных властей, и потому республика не может выделять финансирование на его реконструкцию. Однако, как утверждает премьер, если дело не сдвинется с мертвой точки, власти Башкирии будут просить передать Госцирк республике.