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НовостиПроисшествия29 марта 2023 5:11

В Уфе водитель коммунальной службы погиб при накачке шины «КамАЗа»

По факту трагедии начато расследование
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе погиб 60-летний работник «Службы по благоустройству микрорайона «Сипайлово». О трагедии рассказала пресс-службы Государственной инспекции труда Башкирии.

Трагедия случилась 27 марта на базе предприятия в селе Нагаево на улице Рощинская. При накачке шины грузовика «КамАЗ» в гараже стопорное кольцо вылетело из крепления. В результате водитель получил сильный удар в голову. От полученной травмы мужчина скончался прямо на месте происшествия.

По факту произошедшего было начато расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельства и причины происшествия.